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Müzelerde tatil başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlarla iki hafta 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Haberde İnsan 09.02.2022, 12:20
Müzelerde tatil başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlarla iki hafta 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ‘Sömestre Tatilinde Bursa Müzede’ etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Müze ziyaretlerinin yanı sıra tatile özel düzenlenen etkinlik, gösteri ve atölye çalışmaları da yoğun katılımla gerçekleşti. Bursa Kent Müzesi’ndeki 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Bizim Mahalle Canlanıyor etkinliği, ziyaretçilerini 90’lı yıllara götürdü. Özlemle yâd edilen o eski Bursa Mahallesi etkinliği, tüm yaş gruplarının yoğun ilgisini çekti. Ayrıca Hazine Avı ve Bizim Mahalle Drama atölyeleri ile Bursa kültür ve değerleri hakkında çocuklar, hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Karagöz Müzesi’nde de her gün birbirinden farklı oyunlar izleyici ile buluştu. Karagöz sever çocuklar, tasarım atölyesinde kendi yaptıkları tasvirlerle perdede gölge oyunu oynadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tescilli Türkiye’nin en genç ‘Hayali’si Hasan Mert Karakaş, yazdığı ilk oyun olan Karagöz Rüyalar Alemi’nde çocuklardan tam not aldı.

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi’nde gerçekleştirilen Ebru Sanatına İlk Adım atölyesi de çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocuklar sevdikleri renklerle ilk ebru çalışmalarını yaptı. Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde de çocuklar, her gün birbirinden farklı masalları dinleme fırsatı buldu. Merinos müzelerinde birbirinden farklı 7 atölyede çocuklar; sanatsal, geleneksel ve teknolojik çalışmalarla bir araya geldi. Arkeoloji meraklısı çocuklar da ‘olumsuz hava şartlarına rağmen’ deneysel kazı atölyesinde tarihin peşine düşmeyi deneyimledi. Çocuklar Kilden Çömlek atölyesinde eski çağlardaki gibi kile şekil vererek kendi eşyalarını yaptı.

İki haftalık tatil süresince müzeleri 25 bin kişi ziyaret ederken, 2 bin kişi Karagöz gösterisi izledi. 500 çocuk atölye çalışmalarına, yaklaşık 7 bin çocuk da masal dinletisi ile Bizim Mahalle Canlanıyor faaliyetlerine katıldı.

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