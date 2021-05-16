Müşterilerinin tavsiyesiyle kullandığı karışım hayatını değiştirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde baharatçı dükkanı işleten bir esnaf, müşterilerine zayıflamak için sattığı doğal çay karışımını kendisi de kullanınca, 3 buçuk ayda 32 kilo verdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 25 yıldır esnaflık yapan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, yaklaşık 2 yıl önce zayıflamak için müşterilerine sattığı bitkisel karışımları, yine müşterilerinin tavsiyesi üzerine kullanmaya başladı. O günden sonra sinameki, açlık otu, funda yaprağı, biberiye, limon otu, cinnema ve kivi tozu gibi doğal ürünlerin harmanlamasıyla hazırlanan bitki çayını düzenli olarak kullanan Mindivanlı, kendisindeki değişimi görünce neye uğradığını şaşırdı. Her zaman müşterilerine tavsiye ettiği ve özenle hazırladığı ürünü bu kez kendisi için hazırlayan Mindivanlı’nın hayatı, 3 buçuk ayda 32 kilo vererek değişti.

"Yağ yakımını hızlandırıp kilo verdiriyor"

Pandemiden dolayı kimsenin dışarıya çıkamadığını, spor yapamadığını, genel olarak hareketsiz bir dönemden geçildiğini belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Tabii ki bunun için yıllardan beri aktarların hazırlamış olduğu kürler var. Evde artık zaten ketojenik diyetler olsun, bitkisel ürün kullanımları olsun, çaylar olsun, bitkisel organik beslenme olsun birçok ürün var. Bunlara ek olarak güzel çay karışımlarımız var. Hem vücuttaki ödemi atmaya, hem yağ yakımını hızlandırmaya hem kilo vermeye yarayan ve vücutta su tutturmayan ürünlerle harmanlanarak yapılan özel çay karışımlarımız var” dedi.

“3 buçuk ayda, çok hızlı bir şekilde 32 kilo verdim”

Kilo verme konusunda müşterilerine önerdikleri birçok ürün olduğunu söyleyen Mindivanlı, “Kendi karışımlarımız olsun, hazır ürünler, organik ürünler olsun birçok ürün var. Ama etkili bir ürün kullanacak müşterilerimiz için hazırladığımız bir kürümüz var. Beni tanıyanlar bilir, ben de 3 ayda 32 kilo vermiş bir bireyim. Satmayı geçtim, bu ürünü ben de kullandım ve kullanıyorum da. 112 kiloydum ben, 3 buçuk ayda ben de 32 kilo verdim. Tam 80 kiloya düştüm, şu anda da 85 kilo civarındayım. Çok güzel bir anısı var; bir müşterimiz zayıflamayla ilgili bir karışım alıyorlardı. ‘Siz neden kullanmıyorsunuz’ gibi bir soru yöneltmişlerdi. Ben zaten spor yapamayan bir bireydim o zamanlar ama şu an sporumu da yapıyorum. O gazla ben başladım. Ondan sonra 3 buçuk ayda, çok hızlı bir şekilde 32 kilo verdim” diye konuştu.

“Kilo vermede, iştah azaltmada güzel etkileri var”

Bu tarz ürünleri kronik rahatsızlığı olan bireylere önermediklerini vurgulayan Mindivanlı, “Ama diğer tüm sağlıklı bireyler, en büyük problem, hastalıkların başı kilo, diğer herkes kullanabilir. Bol bol sıvı tüketimi ve şekerini dengeleyecek ürünlerle yanına destek yaptıktan sonra herkes kullanabilir. İçerisinde hepimizin bildiği standart bitkilerden sinameki var, açlık otu var, funda yaprağı var, biberiye var, limon otu var, cinnema ve kivi tozu var. Bu, kivi tozuyla birlikte hepsinin harmanlanıp, öğütülüp, toz haline getirilmiş hali. Kilo vermede ve ödem atmada, yağ yakımında, iştah azaltmada güzel etkileri var, herkes kullanabilir. Önümüz yaz, artık kilo vermemiz gerekiyor. Dışarıya da çıkamadığımız için herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

“Aç karna tüketilmesi gerekiyor”

Kendisinin sağlıksız beslenmeyle o kiloya ulaştığını aktaran Mindivanlı, “Ben sağlıksız beslenmeyle o kiloya ulaşmıştım. Ondan sonra sağlıklı beslenme bununla birlikte bitki çayları, bu şekilde hayatınız zaten bir düzene giriyor. Düzene girdikten sonra o sıvı tüketimiyle beraber çok daha sağlıklı oluyorsunuz. Ürünü normalde sabah, akşam kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı atıyoruz. Karıştırıp, 10 dakika demlendirip, ondan sonra içebiliyoruz. Aç karna tüketilmesi gerekiyor. Suyla içemeyenler bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı koyup da o şekilde tüketebilirler. Bunun yanında bol bol spor yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenen herkes kilo verebilir. Tabii ki de bir ürüne bel bağlamamak gerekiyor, yanında sporumuzu yapmak gerekiyor, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor, sağlıklı besleneceğiz bir de yanında sağlıklı bitkisel ürünlerle bunu desteklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.