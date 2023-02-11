Muş’tan deprem bölgesine 600 soba gönderildi

MUŞ (İHA) – Muş’ta bir araya gelen yukarı çarşı esnafı deprem bölgesinde arama kurtarma görevi yürüten ekiplerinin ve depremzedelerin ısınma sorununa çözüm olmak için ürettikleri 600 sobayı ve tonlarca odunu bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye’yi bir kez daha birbirine kenetlerken Muşlu esnaf da depremzedelerin yardımına yetişmek için harekete geçti. Bir araya gelen yukarı çarşı esnafı deprem bölgesindeki arama kurtarma görevi yürüten ekiplerinin ve depremzedelerin ısınma sorununa çözüm olmak için ürettikleri 600 sobayı ve tonlarca odunu bölgeye gönderdi. Şehirde soba sanayisinde üretim yapan esnaflar destek verdiği çalışma sonucu, sobalar Muş Valiliği ve AFAD koordinasyonunda tır ve kamyonetlere yükledi. Bazı iş yeri sahipleri ise sobalarda yakılması içi kırdıkları odun ve tahtaları araçlara doldurdu. Torbalara doldurulan odunlar ve sobalar tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesi için yaklaşık 600 soba ürettiklerini söyleyen Gülbey Gümüştekin, “Bütün soba üretimi yapan kardeşlerimizi bir araya getirdik. Allah hepsinden razı olsun. Böylelikle soba imalatına başladık. Şehir merkezinde ne kadar soba yapılabilecek sac varsa hepsini topladık. 600 civarında soba imalatı yaptık. Şehir merkezinde ne kadar soba satmak isteyen esnafımız varsa, hepsinin ücretlerini ödeyerek sobalarımızı aldık. Bütün sobalarımızın yüklemesini yaptık, odun yüklemelerimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 5 araç odun gönderimi yaptık” dedi.