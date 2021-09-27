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Mustafakemalpaşa’da arazi toplulaştırmaları sürüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ)1. Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ‘arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri’ne yönelik çalışmalar hızla sürüyor.

Haberde İnsan 27.09.2021, 18:28
Mustafakemalpaşa’da arazi toplulaştırmaları sürüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ)1. Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ‘arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri’ne yönelik çalışmalar hızla sürüyor.

17 bin 411 hektar alanda, 24 mahallede arazi toplulaştırma işlemleri yapılıyor. İlk etapta Çördük Mahallesi’ndeki yeni parseller hak sahiplerine teslim edildi. Çördük’teki toplam 115 hektar alanda, proje öncesinde 263 adet olan parsel, yapılan toplulaştırma ile 211 adet yeni parsele dönüştürüldü. Yeni parseller hak sahiplerine verilirken, Çördük Mahallesi proje sahasında yeni parsel içerisinde kalan ve tarıma elverişli olmayan eski kadastro yolu, eski kanal, çalılık, çukurluk ve tümsek alanlar da düzeltilerek tarıma elverişli hâle getirildi.

Toplulaştırma öncesi yüzde 46 olan yoldan faydalanma oranı böylelikle yüzde yüze yükseldi.

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