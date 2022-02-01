Muş’ta soğuk havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşın aracını ısıtma yöntemi gülümsetti

Muş’a dışarıdan misafir olarak gelen vatandaş, üzerindeki montunu donan aracını çalıştırabilmek için panjur kısmına sıkıştırarak, motoru ısıtmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Hemşire kızıyla birlikte Diyarbakır’dan Muş’a gelen 65 yaşındaki Selam Akıncı, Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte aracını çalıştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Geceyi öğretmenevinde geçiren baba kız, yola çıkmak için araçlarının başına geldi. Soğuk havadan etkilenen aracı güçlükle çalıştırabilen baba Selam Akıncı, sırtındaki mont ve hırkayı aracın panjur kısmına sıkıştırarak otomobili ısıtmaya çalıştı. Akıncı’nın aracın üzerine attığı mont ve hırkası ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Diyarbakır’dan Muş’a kızını getirdiğini anlatan Selam Akıncı, “Kızım hemşire. Burada öğretmenevinde kaldık ve aracımı buraya park ettim. Sabah aracım çalışmıyordu. Zor şekilde çalıştırdım. Aklıma geldi montumu ve hırkamı çıkarıp arabayı ısıtsın diye panjur kısmına koydum. Muş’un soğuğu çok kötü. Hazırlıksız yakalandım onun için böyle bir önlem aldım” dedi.