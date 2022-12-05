Muş’ta sıcak hava besicilerin yüzünü güldürüyor

Muş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi hayvanlarını ova ve meralarda otlatan besicilerin yüzünü güldürüyor.

Kent genelinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, hayvanlarını dışarı da otlatmaya devam ediyor. Aralık ayına girilmesine rağmen henüz kar yağışının yaşanmamasını fırsata çeviren besiciler, yem ve saman tüketiminden tasarruf sağlıyor. Havanın yağışsız ve zaman zaman da güneşli geçmesi en çok küçük ve büyükbaş hayvan besicilerini sevindiriyor.

Merkeze bağlı Bozbulut köyü kırsalında besicilerle bir araya gelen Muş Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş’un hayvan potansiyeli bakımından Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kente küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu anlatan Salkım, “Türkiye genelinde küçükbaş hayvan sektöründe iyi bir noktadayız. Havaların bu mevsimde sıcak geçmesi besiciler açısından sevindirici. Her yıl Aralık ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şu an Aralık ayında olmamıza rağmen hayvancılık sektörü olarak ikinci baharı yaşıyoruz. Görüldüğü gibi hava çok güzel. Meralar da hayvanların otlatılması çok müsait. Birçok bölgede soğuk ve kar yağışı etkili olurken, ilimizde hayvanların halen merada otlatılması çiftçimizi günlük ortalama 2 bin lira masraftan kurtarıyor. Bu açıdan hayvanların merada otlatılması besiciler için çok büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

Bozbulut köyünde besicilik yapan Emrah Yakıcı ise hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle hayvanlarını meralarda otlatabildikleri için ot ve samandan büyük ölçüde tasarruf ettiklerini ifade etti. Birçok bölge de kar yağdığını belirten Yakıcı, “Muş Ovası’nda halen havalar güneşli ve sıcak geçiyor. Hala hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz. Hem yemden tasarruf ediyoruz hem de hayvanlarımızın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Kar ne kadar geç yağarsa hayvanlarımızı o oranda dışarıda otlatabiliriz. Yaklaşık 500 koyunum var. Sabah güneşin doğuşuyla hayvanlarımızı meraya getiriyoruz ve akşam saatlerine kadar otlatıyoruz. Bizim için bu mevsimde bir gün bile hayvanlarımızı merada otlatmak çok kıymetli” diye konuştu.