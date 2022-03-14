Muş’ta kar bir köyü yuttu

Muş’un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaşanan kar yağışıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Ev, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen kar altında kaldığı köyde, adeta kar esareti yaşanıyor.

Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor.

Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem vermek zorunda kaldı.

Drone ile havadan görüntülenen köyde, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

“Tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz”

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, yaptığı açıklamada, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.

Çok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, “Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı” dedi.

“Evden tünel açarak çıktım”

Vatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, “Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı.

“Her gün kar atıyorum”

79 yaşındaki vatandaş Sabri Yöndem ise 30 seneden bu yana böyle bir kar yağışı görmediğini belirtti. 2-3 metre karın bir anda yağdığını anlatan Yöndem, “Kış yine geri döndü. Evin önünü kürekle temizliyorum. Devamlı temizliyorum. Her gün kar atıyorum” diye konuştu.