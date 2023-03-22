Muş’ta ilk teravih namazı kılındı

Muş’ta rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

Muş Çağlayan Camii başta olmak üzere ildeki camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı. Camileri dolduran erkek, genç, yaşlı, kadın ve çocuklar namaz kılıp dua etti. İlk teravih namazını kılan vatandaşlardan Nihat Şentürk, Ramazan ayına kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu gece ilk teravih namazımızı kıldık. Bu sene ki Ramazan ayına kavuştuğumuz için mutluyuz. Allah bir daha Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip etsin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize Allah yardım etsin” dedi.