Muş’ta ders zili çaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük deprem nedeniyle gecikmeli başlayan ikinci eğitim öğretim dönemi için ilk ders zili çalarken, 157 depremzede öğrenci de ilde eğitime başladı.

Muş’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle gecikmeli olarak bugün başlaması nedeniyle 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 819 öğretmen ders başı yaptı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan depremler sonrası evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 157 depremzede öğrenci de Muş’ta eğitime başladı. Yeşilce İlkokulunda düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunması ile ikinci dönem eğitim öğretim yılı başladı.

Düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 157 depremzede öğrencinin Muş’taki okullara kayıt yaptığını belirterek, “687 okulumuzda 114 bin 290 öğrencimiz ders başı yaptı. Bu öğrencilerimize 6 bin 819 öğretmenimiz eğitim verecek. Afet bölgesinde gelen 157 öğrencimizi de okullarımıza yerleştirdik. Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtılmıştır. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklar. Ben bu eğitim öğretim yılının başta ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim her türlü beladan korusun. Eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.