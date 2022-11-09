Muş’ta annelerin evlat nöbeti 81’inci haftaya girdi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 81’inci haftada da eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’ya lanet okudu. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, çocuklarının döneceği günü bekliyor.

“Devletin şefkati çok büyüktür”

Oğlu için eylemini sürdüren baba Halit Altun, “Muhsin oğlum 8 yıldır HDP seni kandırdı götürdü. Şu an var mısın yok musun bilmiyoruz. Yeter bu acıyı bize çektirdiğin. Aramadığım yer kalmadı. Neye mal olursa olsun bir canım var ve bu yolda vereceğim seni bulana kadar. Bütün HDP’lilere sesleniyorum, çocuklarımızı teslim edin. Cenab-ı Allah bize çektirdiğiniz acıyı size de çektirsin inşallah. Yıllardır gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Çocuklarımızı 17-18 yaşında kandırıp okullardan götürüyorsunuz, kendi çocuklarınızı niye götürmüyorsunuz? Amerika’ya askerlik yapıyorsunuz. Gelin annenize, babanıza ve vatanınıza dönün. Oranın hayrı yok. Devlet hepimizin devleti. Devletin şefkati çok büyüktür. Gel devlete teslim ol. Oğlum eğer bizi seviyorsan gel. Senin gibi birçok kişi gelip teslim oldu. Sağ olduğum sürece buralara geleceğim” dedi.

“Türk bayrağına hainlik yapan hiç kimse Türkiye’de kalmasın”

Baba Şemsettin Özcan ise oğlu Atilla Özcan için eyleme katıldığını belirterek, “HDP’nin önündeyim. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Türk bayrağına hainlik yapan hiç kimse Türkiye’de kalmasın. HDP’ye sesleniyorum, çocuklarımızla ne işiniz var ki onları götürüyorsunuz? Sizde ne din var ne iman var. Sizin çocuklarınız nerede? Bizim çocuklarımızın dağda ne işi var? Çocuklarımızı okula gönderdik, kalemi elinden alıp götürdüler. Şimdi silah vermişler ellerine. Türkiye’nin huzurunu niye bozuyorsunuz? Yine milleti perişan ettiniz. Allah’ta sizi perişan etsin. Siz nasıl bizim yuvamızı yıktıysanız Allah da sizin yuvanızı yıksın” ifadelerini kullandı.

“Millet oğlunu büyütüyor, siz okuldan alıp dağa götürüyorsunuz”

Çocukların kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Özcan, “Asker bizim çocuğumuz. Çocuklarımızı askere karşı kullanıyorsunuz. Niye Amerika’ya karşı kullanmıyorsunuz? Bayrak birdir, ikinci ve üçüncü bayrak bize lazım değil. HDP Kürtleri kandırdı, dedi ki ‘biz Kürt’üz’ yalandır. Onlar huzurumuzu bozdu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuğunuz bir gün eve gelmese dayanabilir misiniz? Gelin teslim olun oğlum. HDP’den korkmuyorum, çekinmiyorum. Eskiden beri HDP’ye karşıydım, şu anda da karşıyım” diye konuştu.