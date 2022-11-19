Muş’ta 15 metrekarelik iş yerinde yarım asırdır çiğ köfte yoğuruyorlar

Muş’ta babasından çiğ köfte yoğurmayı öğrenen Hasan Çelik, 15 metrekarelik iş yerinde 30 yıldır mesleğini sürdürüyor.

1972 yılında merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi’nde çiğ köfte üretimi yapan rahmetli babası Aydın Çelik’ten 10 yaşında mesleği öğrenen Hasan Çelik, 50 yıllık mesleği aşkla devam ettiriyor. Etli, etsiz, acılı ve acısız olmak üzere 3 çeşit çiğ köfte üreten çiğ köfte ustası Çelik, il dışına da sipariş gönderiyor. Mahalle sakinlerinin vazgeçilmez damak lezzetlerinden olan çiğ köfteye ilgi gösteriliyor. Günün ilk ışıklarıyla iş yerinin açarak malzemelerini hazırlayan Çelik, yaklaşık 2 saat boyunca katkı maddesi kullanmadan, elle çiğköfte yoğuruyor.

“Yarım asırdan beri bizi tanıyan müşterilerimiz başka hiçbir yerden çiğ köfte yemezler”

1972’den bu yana rahmetli babasının yaptığı çiğköfte mesleğini devam ettirdiğini anlatan Hasan Çelik, İlkokul 3’ten beri çiğ köfte yoğurup satış yaptığını söyledi. Hijyenik ve organik olarak günübirlik çiğ köfte ürettiğini kaydeden Çelik, “Açılı, acısız, etli ve etsiz çiğ köfte yapıyorum. Etli çiğ köfteyi sipariş üzerine yapıyorum. Etli çiğ köfte saatinde tüketilmesi gereken bir yiyecek. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi çiğ köftemize katmıyoruz. Bütün kullandığımız malzemelerimiz, baharatlarımız organiktir. Yarım asırdan beridir mesleği sürdürüyoruz. Biz Muş’ta çiğ köfte yaparken birçok kişi çiğ köftenin ne olduğunu bilmezdi. Elle yapılan çiğ köftenin lezzeti daha lezzetli oluyor. Yarım asırdan beri bizi tanıyan müşterilerimiz başka hiçbir yerden çiğ köfte yemezler. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerde yaşayan arkadaşlarımıza buradan çiğ köfte gönderiyorum. İnşallah babadan devraldığımız mesleği evlatlarımıza devrederiz” dedi.

“Çiğ köftemizi hep buradan alırız, başka yerden almayız”

30 yıldır aynı yerden çiğ köfte alan vatandaşlardan Kemal Gülsün ise “Çelik ailesini yıllardan beri tanırım. Mesleği iyi yapan insanlar. Daha önceden dükkanları olmadığı için çiğ köfteleri tezgahta satarlardı. Babası mükemmel bir insandı. Şu an onun mesleğini oğlu devam ettiriyor. 30 senedir Aydın beyin oğlu Hasan çiğ köfte yapıyor. Çiğ köftemizi hep buradan alırız, başka yerden almayız. El yapımı olduğu için mükemmel lezzetli oluyor” diye konuştu.