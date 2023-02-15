Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı

Malatya’da deprem bölgesinde Müslüman olan Çinli arama kurtarma personeli Jun Cang, depremzedelerin barınma merkezi olarak kullanılan Buhara Camii’ne 500 yuan bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibinde yer alan Jun Cang, enkaz altında Kur’an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, yetkililere teslim etmişti. Bundan etkilenen Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman olmuştu. Müslüman olan Jun Cang, Malatya’da bir camiye arkadaşlarıyla birlikte bağış yaptığı ortaya çıktı. Malatya’da bulunan ve depremzedelerin barınması için kullanılan Buhara Camii’ne geldiğini ifade eden depremzede Mehmet isimli vatandaş, ”Çinli Jun Cang isimli kişi yanında bir AFAD görevlisiyle birlikte camimize geldi. Kendisinin Müslüman olduğunu bir Kur’an-ı Kerim’i istediğini söyledi. Camimizin imamı Ömer Bey tarafından kendine bir Kur’an-ı Kerim hediye edilmiştir. Daha sonra Jun Cang cami içinde gezdikten sonra camiden ayrıldı. Ertesi gün Şubat’ın 13’ünde yanında yine 4-5 tane Çin görevlileriyle birlikte ve rehber eşliğinde hepsinin Müslüman olduğunu ve camimize yardımda bulunmak istediklerini söylediler. Daha sonar bir miktar bağışta bulundular” dedi.

“Diğer Çinli arama kurtarma personelleri de Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldular”

Cami dernek başkanı ise “Camimizi barındırma merkezi olarak kullanıyoruz. Cinli ekip geldi Müslüman olduklarını beyan ettiler. Kur’an-ı Kerim isteyerek Kelime-i şahadet getirdiler. 1 gün sonrada kendi arkadaşları arasında 500 Çin parası bağış yaptılar” ifadelerine yer verdi.