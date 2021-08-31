Musa Eroğlu’ndan bozlak ustası Ertaş’a dua

Kırşehir’de, Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın mezarlarında dua etti.

Kırşehir’de belediyenin yaptığı organizasyonda dün akşam Cacabey Meydanında konser veren Eroğlu, konakladığı Kırşehir’den ayrılmadan Neşet Ertaş’ın babasının mezarını ziyaret etti. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan ve başkan yardımcısı Nuri Araz’ın da katıldığı programda sanatçı Musa Eroğlu, Ertaş’ın mezarına çiçek bıraktı. Mezarı suladıktan sonra dua eden Eroğlu, Ertaş’ın abdal geleneğine ve halk müziğine büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Eroğlu, yaptığı mezar ziyareti sonrası Kırşehir’den ayrıldı.