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Murat 124 sevdalıları üçüncü kez Kızılcahamam’da buluşacak

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Kulübü üyeleri, Kızılcahamam’da gerçekleşecek kampta bir araya gelecek.

Haberde İnsan 30.06.2021, 12:29
Murat 124 sevdalıları üçüncü kez Kızılcahamam’da buluşacak

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Kulübü üyeleri, Kızılcahamam’da gerçekleşecek kampta bir araya gelecek.

26 bin üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Kulübü Başkanı Ali Demir, Kızılcahamam’da 3 günlük kampta buluşacaklarını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşmeye başladığımız bu süreçte biz de belediye olarak etkinliklere başlıyoruz. Başta Murat 124 Sevdası olmak üzere klasik araba severler bu etkinliğimize en çok siz sevineceksiniz. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz ve o dönem hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin çok memnun kaldığı Murat 124 etkinliğimizi tekrar gerçekleştireceğiz. Murat 124 Sevdası Kurucu Başkanı Ali Demir ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Arslan ile belediyemizde bir araya gelerek etkinliğin detaylarını belirledik. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebi ile yapamadığımız Murat 124 etkinliğimizi, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihinde ilçemizde gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Acar, böyle güzel bir organizasyonun bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, etkinliğin 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleşeceğini hatırlattı.
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