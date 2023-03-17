Muhtarların kurduğu ekip ile konteyner ev yapıp deprem bölgesine gönderdi

Zonguldak’ın Alaplı’da depremzedelerin barınma sorununa katkı sağlaması için muhtarlar tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde 8 günde gece gündüz çalışılarak üretilen 2 parçadan oluşan ahşap prefabrik ev Kahramanmaraş Elbistan ilçesine götürmek üzere yola çıktı.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandacı ve arkadaşları deprem videolarını izlerken’ biz ne yapabiliriz" diye düşünürken bir vatandaşın kalacağı ahşap barınak karar verdi. Hemen işe koyulan Mandacı ilk olarak kara kalemle evlerin projesini çizdi. Mimar arkadaşına projelendirdiği evi hemen yapmaya başlayan Mandacı vatandaşların destekleriyle 8 gün boyunca gece gündüz çalışıp 2 parçadan oluşan ahşap evi bitirdi. İmalat çalışmalarının ardından hazır hale getirilen konteyner ev, tır üzerine yüklenerek Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yola çıktı.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandacı’nın konteynerin yapımı için herkesin elinden gelen desteği verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan bir arkadaşımız, daha önce burada misafirimiz oldu. Memleketinden daha önce başka yere göç edecekti ve kendisine ait hayvanları satacaktı. Bizde kendisine satma dedik, kendisine böyle yaşama ahşaptan konteyner yaptık. Malzemesini burada hayırsever vatandaşlardan , dostlarımızdan temin ettik. Burada 8 kişi olmak üzere bir hafta çalıştık. Konteynerde oturma odası, yatak odası, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve ardiye olacak. Birazdan tıra yükleyip Kahramanmaraş Elbistan’da teslim edeceğiz. Orada bulunan vatandaşımız yine hayvanlarıyla besiciliğe devam edecek. Hükümetimiz Kalıcı konutlara yapısına kadar hayatını burada idam edecek. Bizlerde bu vesile ile görevimizi yapmaya çalıştık."