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Muhtarlar Günü Mudanya’da kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Haberde İnsan 19.10.2021, 12:37
Muhtarlar Günü Mudanya’da kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, başkan yardımcıları, meclis üyelerinin yanı sıra, siyasî parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, muhtarlık müessesinin kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından olup ,1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Levent Aşçı, “Muhtarlık demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin en küçük ve her noktasındaki parçası olan bir kurumdur. Muhtarlar olarak her birimiz devletin birer temsilcisiyiz. Bu yapı içerisinde üstün gayretleri ile çalışmalarını sürdüren muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Bugün aramızda olmayan, bu müesseseye hizmet etmiş ebediyete göç eden muhtarlarımızı minnetle anıyorum. Bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mudanya Bandosu mini konser verdi. Muhtarlar törenin ardından Mudanya kaymakamlığına vekâlet eden, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı makamlarında ziyaret ettiler. Daha sonra belediyenin kendilerine verdiği yemekte bir araya geldiler.

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