Muhtardan kadınlara ilginç hediye

Adana’da bir muhtar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara cep telefonu ekran koruma camı hediye etti.

Tüm Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken en ilginç kutlama Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör’den geldi. Güngör kadınların bu özel gününde cep telefonu ekran koruma camı hediye edeceğini birkaç gün öncesinden sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bu duyuru üzerine kadınlar bugün Güngör’ün iş yerine gelerek hediyesini aldı. Bazı kadınlar da duyurudan haberi olmadan cep telefonu ekran koruma camını değiştirmeye gelip kadınlar gününe özel ücretsiz olduğunu öğrenince şaşırdı. Güngör camın yanı sıra kadınlara Çukurova Başak Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen lavantaları da hediye etti. Güngör, bu anlamlı günde kadınların yanında olduklarını göstermek, onların gününü kutlamak için kampanya yaptıklarını, kadınların bu kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Çukurova Başak Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emel Gültekin, kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendiren bir kooperatif olduklarını, lavantaların da kadınların üretimi olduğunu söyledi. Cep telefonu ekran koruma camı almaya gelen Merve Yıldız ise muhtarın kadınları düşünmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Hediyenin de biz kadınların günlük yaşamda en çok kullandığı cep telefonu aparatı olduğu için çok sevindik. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.