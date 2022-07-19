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Muhtar, tankerle su dağıttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı. Mahalleli damacanalarla tankerden su aldı.

Haberde İnsan 19.07.2022, 01:38
Muhtar, tankerle su dağıttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı. Mahalleli damacanalarla tankerden su aldı.

Bodrum’un Çırkan Mahallesi’nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı. Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

Ellerine damacana ve kapları alan vatandaşlar, tankerden su doldurup evlerine götürürken ilginç görüntüler oluştu. Mahalle sakinleri, muhtar Coşkun Ünlü’ye teşekkür etti.

Coşkun Ünlü, su kesintileri sonrası mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine tankerle su dağıttığını söyledi.

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