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Muhtar istedi, mahalle aydınlandı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu ile ilçe stadyumu arasında bulunan ve geceleri vatandaşları tedirgin eden karanlık cadde aydınlatıldı.
Haberde İnsan 17.11.2021, 19:49
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu ile ilçe stadyumu arasında bulunan ve geceleri vatandaşları tedirgin eden karanlık cadde aydınlatıldı.
Söz konusu caddede aydınlatma olmaması, bu yoldan geceleri geçmek zorunda olan mahalleliyi korkutuyordu. Aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, "Mahallelimizden şikâyetleri ilgili mercilere dilekçelerle ilettik. Mudanya Kaymakamımız Ayhan Terzi’ye çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizin karanlık cadde meselesine ilgisiz kalmayarak çok hızlı şekilde müdahale ederek aydınlatma direkleri konulmasını sağladı. Vatandaşlarımız artık bu yolda akşam saatlerinde de güvenle yürüyebiliyor" dedi.