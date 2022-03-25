Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13’üncü yılında kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13’üncü sene-i devriyesinde Ankara’da kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Ankara’da Taceddin Dergahı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Vefatının 13’üncü yılında da Yazıcıoğlu’nu yalnız bırakmayan sevenleri, Türkiye’nin dört bir yanından Taceddin Dergahı’na akın etti. Sevenleri Yazıcıoğlu’nun kabri başında duygusal anlar yaşadı.

“Ben şu an onun için bir yerlere gelmek istiyorum”

Tören için Sivas’tan gelen Batuhan Türkoğlu, Yazıcıoğlu ile hemşeri olduğunu ve onun gibi birisi olmak istediğini belirterek, “Biz orada yaşıyoruz. Oranın toprağı olarak babalarımızdan, dedelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz kadar ve bizim de araştırmalarımızda, kitaplarda okuduğumuz gibi vatan aşığı, İslam aşığı, dünya ve ahiretini bir arada tutan muhteşem bir insandı. Mesela herkesin bir hedefi olur ya ben şu an onun için bir yerlere gelmek istiyorum. Allah bizi de onun gibilerden eylesin” ifadelerini kullandı.

“Biz ondan razıydık, inşallah Rabbim de ondan razıdır”

Geçmiş yıllarda Yazıcıoğlu ile birlikte çalışmalar yapan Mahmut Ciritci ise adaletin temenni etmesi gerektiğini ifade ederek, “Muhsin başkan teşkilatı kurduğundan beri yanındayız. Biz ondan razıydık, inşallah Rabbim de ondan razıdır. Muhsin başkanı kelimelerle ifade etmek çok zor. Yaşanmışlıklarımız var, şehadete ermesiyle birlikte arzularımız var” diye konuştu.

“13 senedir içimize ağlıyoruz”

Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmak için her yıl kabri başına geldiğini aktaran Mukaddes Demirci, “Biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasını yürütmek için buradayız. Yazıcıoğlu’nun 13’üncü sene-i devriyesini burada anıyoruz ve içimiz hüzünlü, içimiz kan ağlıyor. Bu suikastın bir an önce açıklığa kavuşmasını, sebep olanların ve katillerinin bir an önce cezasını bulmasını istiyoruz. Devletimizden elzemle bu durumun sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Biz burada dava arkadaşlarımızla 13 senedir toplanıyor ve 13 senedir içimize ağlıyoruz” dedi.