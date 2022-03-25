Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Biraz yakından tanıyalım...

Türk siyasetçi, veteriner hekim ve ülkücü lider. Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 günü Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.

31 Aralık 1954 tarihinde dünyaya geldi. Eski Ülkü Ocakları genel başkanı; 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili; Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta şüpheli bir şekilde öldü.

Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor... Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, ne zaman öldü?BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13’üncü yılında kazanın meydana geldiği Keş Dağı’nda anılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye ismi verildi. Anadolu'nun birçok yerinde park, cadde ve vakıflara Muhsin Yazıcıoğlu ismi verildi. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, ne zaman öldü?25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dâhil yaklaşık 700.000 kişi katıldı. Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin Dergâhı'na gömülmeyi vasiyet ettiği için bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Âkif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesine defnedildi.

1980 yılındaki askeri darbenin ardından 7,5 yıl cezaevinde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, siyasi yaşamı boyunca darbelere her zaman karşı çıktı.