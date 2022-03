Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı’nda anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13’üncü yılında kazanın meydana geldiği Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı’nda dualarla yad edildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, kazanın meydana geldiği Keş Dağı’nda anıldı. Farklı kentlerden vatandaşlar ve partililer, BBP ve Alperen Ocakları Vakfı Arama Kurtarma Teşkilatı’nın organizasyonuyla Kızılöz Mahallesi’nde bir araya gelerek, karlı ve çamurlu arazi şartlarında özel araçlarla ve yaya olarak 2100 rakımlı Keş Dağı’na tırmandı. Zorlu yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan katılımcılar, burada merhum Yazıcıoğlu ile aynı helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için dua etti. Programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle andıklarını söyledi. "Biz tam 13 yıldır üşüyoruz" diyen İspir, “Biz dün olduğu gibi bugün de bu yüksek karakteri kendimize rehber ederek onun davasını sürdürmeye ant içtik çok şükür. Ondan aldığımız terbiye bize devletin kutsal varlığına hürmetin temel şiar olması gerektiğini öğretti. Biz tam 13 yıldır ve şimdi bu şiardan asla vazgeçmeden, devletten ve bütün adalet kurumlarından onun şahadet sürecine dair her bir detayın derhal ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesis edilmesini bekliyoruz. Zira bunun gerçekleşmediği her gün vicdanlarda tamiri mümkün olmayan yaralar biraz daha artmaktadır. Bu süreç artık devletin kendisine ihtiyaç duyduğu her zaman hazır bulunan yiğit evladına bir namus borcu haline gelmiştir” dedi.

Yargı sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceklerinin altını çizen İspir, “Biz de yine bundan sonra asla yılmadan bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Allah her birimizi onun kutlu davasına adadığımız bu yolda karşımıza çıkacak imtihanları, yine onun gibi layıkıyla verebilmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesile ile rahmetli genel başkanımız ile birlikte Hakk’a yürüyen İsmail Güneş, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi hürmetle, muhabbetle ve dua ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.