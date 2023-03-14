Mühendislik öğrencilerine deprem bölgesinde saha tecrübesi

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından deprem bölgesine götürülen inşaat mühendisliği öğrencileri, yıkıma uğrayan, ağır ve hafif hasar alan yapıları yerinde inceledi.

Canik Belediyesi, Samsun’da öğrenimlerine devam eden inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerini afet bölgesine götürdü. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a uğurlanan inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan gönüllü saha inceleme ekibi, bölgede alanında uzman isimler eşliğinde depremlerde yıkıma uğrayan, ağır ve hafif hasar alan yapıları yerinde inceledi.

Yapısal kusurlar ve ihmaller değerlendirildi

İnşaat mühendisliği bölümü gönüllü saha inceleme ekibi, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı koordinesinde, Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu eşliğinde bölgede bulunan yapıların hasar ve yıkım nedenlerini yerinde gözlemledi. Bölgenin topoğrafik yapısını inceleyen ekip, yıkıma ve hasara uğrayan yapılarda, yapısal kusurları ve ihmalleri değerlendirdi.

Öğrencilerden Vali Dağlı’ya ziyaret

Bölgede bulunan yapılarda incelemelerde bulunan gönüllü saha inceleme ekibi, deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

“Tekrar yaşamamak adına dersler çıkarmalıyız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği incelemelerle yapıların hasar ve yıkım nedenlerini yerinde inceleyerek tecrübe kazandıklarını kaydetti. Sandıkçı, “Öğrencilerimiz deprem bölgesinde yıkıma uğrayan ve hasar alan yapıları yerinde incelediler. Yapı alanında akademik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmiş isimlerle bölgede yıkıma uğrayan, hasar alan yapıları gözlemlediler. Bu yapıların yapısal kusurlarını sahada incelerken aynı zamanda akademik olarak da değerlendirdiler. Öğrencilerimiz bu incelemeler neticesinde mesleki kariyerleri öncesinde önemli tecrübeler kazandılar. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Ancak yaşanabilecek afetlerde tekrar büyük kayıplar yaşamamak adına dersler çıkarmalıyız. Cenab-ı Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. Bizleri bir daha böyle büyük afetlerle karşı karşıya bırakmasın” dedi.