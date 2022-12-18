Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı: Meyve kurusu siparişlerine yetişmeye çalışıyor

Elazığ’da yaklaşık 2 ay önce yöresel köy ürünleri üzerine işletme açarak 15 çeşit meyve kurutmaya başlayan genç girişimci Ahmet Altunyuva, şimdi siparişlere yetişemiyor.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği’nden 3 yıl önce mezun olan ve kısa bir süreliğine özel sektörde çalışma fırsatı bulan Ahmet Altunyuva (26), daha sonraki iş başvurularının kabul edilmemesi üzerine baba mesleğini devam ettirmeye karar verdi. Yöresel köy ürünleri satan bir işletme açan Altunyuva, marketlerde gördüğü ve araştırmaları sonrası Elazığ’da hiç yapılmayan meyve kurusu üretmeye karar verdi. Bunun üzerine gerekli ekipmanları temin edip 15 çeşit meyveyi kurutarak müşterilerini hizmetine sunan Altunyuva, 2 ay gibi bir süre geçmesine rağmen taleplere yetişmeye çalışıyor. Portakal 35-40 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 10 liradan satılıyor. Hurma, kivi, elma, armut, üzüm, kavun ve karpuz gibi meyveler kurutan genç girişimci en büyük hedefinin ise işletmeyi büyütüp ürettiklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Kuruttukları meyve kurularını müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten genç girişimci Ahmet Altunyuva, “2020 yılında başladığım orcik (cevizli sucuk) yaparak başladığım yöresel köy ürünlerine ve şimdi de makinalı bir sistemle devam ediyorum. Elazığ’da hiç yapılmadığını bildiğim meyve kurutmayı bugün burada üretim ve satışını burada sunuyorum. Tescilli patentli markamı alarak halkın hizmetine sunduğum meyve kuruları çok leziz ve taze tatlarıyla müşterilere sunuyoruz. Marketlerde kuru meyvelerin fiyatlarını ve nasıl yapıldığını öğrenirken sonuçta bu şekilde kurutulduğunu öğrendim. Araştırmalarıma devam ederek ne şekilde kurutulacağını öğrendim ve kurutmaya başladım. Yaklaşık 2 aydır burada kurutuyorum” dedi.

“Ürünlerin satıldığını ve talep olduğunu görünce daha iyi ve farklı ürünler çıkarmak istedim”

15 çeşit meyveyi kuruttuklarını dile getiren Altunyuva, “Ürünlerin satıldığını ve talep olduğunu görünce daha iyi ve farklı ürünler çıkarmak istedim. Yaklaşık 20 çeşit meyvenin 15’ini kuruttum. Diğer kalan meyveleri de kurutmayı planlıyorum. Bugün hurma, kivi, portakal, elma, armut, üzüm, kavun ve karpuz kurusunu üretiyoruz. İlerleyen zamanlarda muz ve greyfurt kurularını yapmayı de planlıyorum. Hedefim daha büyük kitlelere ulaşıp daha büyük bir şekilde bu işi ilerletmek ve devamında daha büyük bir sektöre atılıp yanımda çalışan sayısını arttırmak” diye konuştu.