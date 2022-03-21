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Mühendis çift ASELSAN’dan istifa ederek sırt çantalarıyla dünyayı gezme kararı aldı

Türkiye’nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN’da çalışan mühendis çift, emekliliği beklemeden, hayalleri uğruna istifalarını vererek sırt çantalarını alıp Güney Amerika’nın yolunu tuttu. Gezilerine memleketleri Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan ailelerinin yanından başlayan çift, "Hayallerimiz için emekliliği bekleyemeyiz" dediler.

Haberde İnsan 21.03.2022, 09:26
Mühendis çift ASELSAN’dan istifa ederek sırt çantalarıyla dünyayı gezme kararı aldı

Türkiye’nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN’da çalışan mühendis çift, emekliliği beklemeden, hayalleri uğruna istifalarını vererek sırt çantalarını alıp Güney Amerika’nın yolunu tuttu. Gezilerine memleketleri Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan ailelerinin yanından başlayan çift, "Hayallerimiz için emekliliği bekleyemeyiz" dediler.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN’da 7 yıldır mühendis olarak çalışan Elektronik Mühendisi Onur Peker ve eşi Endüstri Mühendisi Cansel Gönül Peker’in, en büyük hayalleri sırtlarında çanta ile dünyayı gezmek. Yıllık izinlerinde bu hayallerini gerçekleştiremeyen çift, emekliliği beklemek yerine bu hayallerini gerçekleştirme kararı aldı.

Çok sevdiği mesleklerinden istifa eden çift, ailelerinden destek de alınca hazırlıklara başladı. Gezilerine Güney Amerika’dan başlayacak olan mühendis çift, 6 ay boyunca sırt çantalarıyla 6 ülkeyi gezecekler. Çalıştıkları sürece oluşturdukları birikimlerini ve arabalarını satıp parasını dünya turunda kullanacak olan gezgin çift, aynı zamanda ‘Pekgezerler’ isimli sosyal medya hesabı açarak gittiği yerleri video çekip paylaşım yapacak.

Bu sayede gelir elde etmeyi düşünen çift, gezilerinin ilk ayını memleketlerine bulunan ailelerinin yanında geçirecekler. İlk olarak Onur Peker’in, Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan ailelerini yanına giden gezgin çift, daha sonra Cansel Gönül Peker’in ailesinin bulunduğu Lüleburgaz’a gidecekler. İleri derece İngilizce bilen bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi alan çift, hayallerin yerine getirebilmenin heyecanını yaşıyor. Sırt çantalarına gerekli olan bütün malzemeleri koyan çift, hayalleri için son hazırlıklarını tamamladılar.

"Öğrencilik döneminde katıldığımız ERASMUS programı bizim vizyonumuzu değiştirdi"

Öğrencilik döneminde katıldıkları ERASMUS programının vizyonlarını değiştirdiğini belirten Onur Peker “Orada farklı kültürler gördük, farklı insanlar tanıdık. Bu bize farklı bir heyecan kattı. Eşimle de böyle bir gezi sırasında tanıştık yani bizi bir araya getiren yurtdışı gezileri oldu. Baktık bu yıllık izinlerde olmuyor, ailelerimiz de çocuğumuz olsun diye baskı yapıyor. Biz de mesleğimize ara versek olmaz mı dedik. Böyle bir plan yaptık arabamızı birikim olarak ortaya koyduk nasıl olsa yenisini alırız dedik. Ufak bir ara verip yurt dışına Güney Amerika’dan başlamak üzere yola çıkmak istedik. 6 ay sonra ne olacağını bizde bilmiyoruz. O gün ne düşüneceğiz göreceğiz ”dedi.

“Mal ve mülkten ziyade anıların daha değerli olduğuna karar verdik”

Cansel Gönül Peker ise “Yurt dışı gezilerimde dünyanın çok büyük olduğunu gördüm. Farklı kültürlerin, iyi insanların her yerde olduğunu ve bize bambaşka tecrübelerin kattığı gördüm. Bir defa bu dünyaya açılan pencereyi keşfettikten sonra iki elimizle tutabileceğimiz mal ve mülkten ziyade yolculuğun getirdiği macera, deneyim insanlarla paylaştığımız anılar daha değerli diye düşündük ve bu kararı verdik. Biz emekliliğimiz gelmeden bu hayalimizi gerçekleştirmek istedik. Çünkü ne kadar ömrümüz var bilemiyoruz. Cesaret, duygu yerleşti mi bir kere içinize onu göze almak için her şeyi yapıyorsunuz. Mesleğimiz elimizde döndüğümüzde de yapabiliriz ama yolculuğa çıkıp yaşayacağımız hayali neden emeklilikte bekleyelim ki” ifadelerini kullandı.

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