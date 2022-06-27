Muhabir canlı yayında rögara düştü

Zonguldak’taki sel felaketini görüntülemek isteyen TRT Haber muhabiri Yaşar Atilla Öksüz rögara düştü.

Zonguldak’ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkilerken sel felaketini görüntülemek için canlı yayına bağlanan TRT Haber Zonguldak muhabiri Yaşar Atilla Öksüz rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü. Büyük tehlike atlatan Yaşar Atilla Öksüz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öte yandan Belediyenin güvenlik önlemi almaması çevredeki vatandaşlar tarafından tepkilere neden oldu.