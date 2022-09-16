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Muğla MÜSİAD’a Ahilik Haftası ziyareti
Muğla İl Müftü Vekili Sema Özbakış ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Kurumahmut MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, Ticaret İl Müdürü ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni Ahilik Haftası dolayısı ile tebrik ziyaretinde bulundu.
Haberde İnsan 16.09.2022, 16:58
Muğla İl Müftü Vekili Sema Özbakış ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Kurumahmut MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, Ticaret İl Müdürü ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni Ahilik Haftası dolayısı ile tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Özbakış her yıl 13-19 Eylül tarihlerinde kutlanan “Ahilik Haftası’nın tüm esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Av. Kazım Demir ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Müftülüğün böylesi bir ziyaretinin ayrıca memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.
Özbakış, ziyaretlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eserlerinden hediye etti.
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