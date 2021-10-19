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Müftü Recep Eren: "Peygamberimiz en güzel vefa örneğidir"

Yalova’nın Altınova Müftüsü Recep Eren ve ilçede hizmet veren din görevlileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye personeline, “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” kitabını hediye ettiler.

Haberde İnsan 19.10.2021, 11:12
Müftü Recep Eren: "Peygamberimiz en güzel vefa örneğidir"

Yalova’nın Altınova Müftüsü Recep Eren ve ilçede hizmet veren din görevlileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye personeline, “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” kitabını hediye ettiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2021 Mevlid-i Nebi Haftası’nın konusu ’Peygamber Efendimiz ve Vefa’ olarak belirlendi. Müftülük, Altınova Belediyesi personeline “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” kitabını hediye etti. Evvela Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret eden Müftü Recep Eren ve beraberindekiler, Oral’a çiçek ve “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” kitabını hediye ettiler. Ardından başkan ile birlikte birimleri gezen din görevlileri, belediye personeline kitap hediye ettiler.

Muhammed aleyhisselamın güzel ahlakıyla herkese en güzel örnek olduğunu dile getiren Recep Eren, “Çocuklarımıza, gençlerimize onun insanlığa kazandırdığı değerleri öğretmemiz gerekiyor. Gayemiz, milletimizin her ferdinin yüreğindeki Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Metin Oral da, “Sevgili Peygamberimiz, anne-babasına, yakın çevresine ve ashabına, kısaca bütün mahluklara karşı göstermiş olduğu vefa ile hepimize örnek teşkil etmektedir. Bizler de o yüce Peygambere ve üzerimizde hakkı olanlara karşı vefamızı her daim göstermeliyiz” dedi.

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