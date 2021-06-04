Mudanya’da kentsel sit plânları askıya çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinin tarihî ve turistik değerini artırmak için hazırlanan 1/ 1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar plânı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının ardından askıya çıktı.

Mütareke mahallesinin tamamını, Şükrüçavuş, Halitpaşa, Ömerbey ve Hasanbey mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1/ 1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar plânı revizyonu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının ardından bir ay müddetle askıya çıktı. Konut, ticaret, hizmet bölgeleri, kentsel tasarım alanları sınırlarının belirlendiği plân değişikliği itiraz olmaması durumunda yürürlüğe girecek.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyemizin hazırladığı plânın, 1/5000’lik ana plâna göre ek plân notlarıyla uyumlu hâle getirilmesine karar vermiş, ardından da zaman kaybetmeden plân çalışmalarına başlamıştık. Mevcut SİT sınırı, hâli hazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da aynı özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edilerek askıya çıktı. Girit Mahallesi olarak bilinen alanında, turizm açık hava müzesi olması yolunda bir adım daha atıldı. Revize plan değişikliği, Mudanya’mızın dışa açılan yüzü olan bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek” dedi.