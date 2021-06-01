Mudanya plânlama anayasasıyla geleceğe taşınıyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya’yı çağdaş şehirciliğin gerekleri ile buluşturmak için “Mudanya’nın Anayasası” adını verdiği plânlama çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya’nın tarihi, kentsel ve doğal zenginlikleriyle, sahip olduğu sit alanlarıyla geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerinin de planlama sorununu çözüyor.

Mudanya Belediyesi, Danıştay 6. Dairesi’nin Plânlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin serbest nizam yapılaşma şartlarıyla ilgili verdiği iptâl kararının ardından köy plânlarına ait imar planırevizyon çalışmalarına başladı.

Mudanya sınırları dahilinde yapılaşmayla ilgili sıkıntısı olan 7 mahalleye ilişkin plân revizyon çalışması başlatan Mudanya Belediyesi;Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin plânlarını tamamladı. 2017 yılında Resmî Gazetede yayımlanan Plânli Alanlar İmar Yönetmeliğine göre “Birden fazla yapının inşa edilebileceği ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan uygulama imar plânı kararı ile serbest nizam kararı verilen parsellerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek şartıyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi ayrık, blok veya bitişik nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir” hükmü Danıştay 6. Dâiresi’nin yürütmeyi durdurma kararına göre kaldırıldı. Bu karar gereği Mudanya sınırları içerisinde serbest nizam yapılaşma koşuluna sahip olan 7 köye ait imar plânlarının revize edilmesi ihtiyacı doğdu.

Mudanya’yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehircilikle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek imar planı çalışmasını tamamladık. Ülküköy ile ilgili hazırlanan plânların da bilgisini ekibimizden aldık. Daha önce de Mudanya’nın beklediği Güzelyalı 1/ bin Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plânını, Girit mahallesi adıyla bilinen Halitpaşa için 1/ 1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plânı Revizyonu ile Kentsel Sit Alanı 1/ 5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plânlarını yaptık, Büyükşehir’e gönderdik. Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar planı çalışmasına başladık, ihalesini önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, bir kent plânlaması ortaya çıkacak. 2014 yılından bu yana bir karış toprağı imara açmadık. Mudanya geleceğe sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşmayla taşınacak” diye konuştu.