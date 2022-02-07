Mudanya Ömerbey Camii gün sayıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Ömerbey Camii açılış için gün sayıyor.

Ömerbey Mahallesinde bulunan Ömerbey Camii 1715 yılında Ömer Bey tarafından yaptırıldı. 200 metrekare olan cami birçok kez tadilat gördü, son olarak 2018 yılında yeniden onarıma alınan cami 4. yılında açılış için gün sayıyor. Zaman içerisinde yıpranarak yeniden onarım için yapılan müracaatlar sonrasında, Vakflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle tadilat çalışmalarına 18 Haziran 2018 Pazartesi günü başlandı. Cami ibadete kapatılarak yenileme çalışmalarına başlandı. Restorasyon ihalesi 300 günde teslim edilmek kaydıyla müteahhit firmaya verildi. 3 yıl geçmesine rağmen minarenin haricinde caminin onarım çalışmaları durdu. Mudanya’da faaliyet gösteren dernek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin teşebbüsleri müracaatlar neticesinde 2021 yılında açılan 2. ihale sonucunda çalışmalar yeniden başladı. Şu ânda Ömerbey Camiinin onarım çalışmalarının tamamı bitirildi ve Mudanya Müftülüğüne devri bekleniyor. Yapılacak devir sonunda cami ibadete açılacak.