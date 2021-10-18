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Mudanya Hükümet Konağı yıkıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hükümet konağı yıkıldı.

Haberde İnsan 18.10.2021, 13:10
Mudanya Hükümet Konağı yıkıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hükümet konağı yıkıldı.

2013-2016 yıllarında depreme dayanıksızlığı sebebiyle yıkılması söz konusu olan Mudanya Hükümet Konağı, içerisinde bulunan birimlerin boşaltılamaması yüzünden yıkılmıyordu. Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Kaymakam Ayhan Terzi’ye, İçişleri Bakanaklığınca binanın 10 gün içinde boşaltılarak yıkımına başlanacağı tebliğ edilince, başlanan yer arama çalışmaları sonuçlandı. Vergi Dairesi SGK Müdürlüğü binasına, Nüfus Müdürlüğü Güzelyalı’da HEM binasına, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Çağrışan Yolu üzerindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesine geçici olarak taşındı. Boşaltılan Mudanya Hükümet Konağı, dün sabah başlatılan çalışmalar neticesinde yıkıldı. Yeni hükümet binasının plân değişikliliği yapılmaması durumunda eski Tekel binasının arsasına yapılması bekleniyor.

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