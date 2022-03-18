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Mücahit Makbule Efe şehadetinin 100. yılında kabri başında anıldı

Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından Gördesli Mücahit Makbule Efe şehadetinin 100. Yılında Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Eğridere kırsal mahallesinde bulunan kabri başında anıldı.

Haberde İnsan 18.03.2022, 15:31
Mücahit Makbule Efe şehadetinin 100. yılında kabri başında anıldı

Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından Gördesli Mücahit Makbule Efe şehadetinin 100. Yılında Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Eğridere kırsal mahallesinde bulunan kabri başında anıldı.

Sındırgı, Gördes ve Demirci ilçelerinin katılımı ile gerçekleşen anma töreninde gencecik yaşına aldırmadan vatan uğruna Şehit düşen Makbule Efe’nin dik duruşu, kadınlarımızın Ülkenin kurtuluşunda üstlendiği rol anlatıldı. Üç ilçenin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği anma töreni bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları mezarı başında anıldı. Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları Mücahit Makbule Efe ve Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, mezarı başında anıldı. Sındırgı ilçe mezarlığındaki İbrahim Ethem Akıncı’nın kabrinde başlayan anma programından sonra Mücahit Makbule Efe’nin 1922 yılında şehit düştüğü Eğridere mahallesinde mezarında devam etti.

3 ilçe halkı nezdinde kutlanan anma programı İlçe mezarlığında İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında dualar edildikten sonra heyet Eğridere Mahallesinde bulunan Mücahit Makbule Efe kabri ziyaretini gerçekleştirdi. Edilen duadan sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan anma programına Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, garnizon Komutanları, daire amirleri, Gördesli Makbule Efe’nin hayatını romana döken yazar İlknur Bektaş Makbule Efe ve Kuvâ-yi Milliye kahramanlarının torunları ve vatandaşların katıldı.

Gelecek nesle örnek olması ve unutulmamaları adına Kuvâ-yi Milliye kahramanlarını anlatmaya devam edeceklerini belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol “Her yıl olduğu gibi biz Gördesli Makbule hanımın torunları olarak, Makbule hanımın kabri başında ziyarete geldik. Burada her yıl 17 Mart ve kurtuluş haftasında gerçekleştiriyoruz. Ama bu yıl Makbule Hanım’ın şehadetinin 100. Yılı olması dolayısıyla etkinliklerimizi, anma programlarımızı daha da genişlettik. Kuvayı Milliye kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi unutmadık. Unutturmayacağız. Bu vatan için bedel ödemiş şehitlerimizi İnşallah rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Sındırgı Belediye Başkanımıza da ayrıca özellikle çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten burada 10 yıldır ev sahipliği yapıyor. Gördes, Demirci, Sındırgı programlarımızı birlikte gerçekleştiriyoruz“ dedi.

Demirci Akıncıları Parti Pehlivan’nın torunu Hasbiye Pazarlıoğlu “Ben Parti pehlivanın Ayşe Özaltın’dan olma kızıyım yani torunuyum. Annem Rumelinden geliyor. Ve Rumeliden 13 yaşındayken ayrılıp buraya geliyor. Dedem bu arada buraya gelmiş oluyor. Ve dedem Cumhuriyet kurulduktan sonra dedem annemlerle öyle karşılaşıyor. Ve buradaki bugün çok duygulandım. Duygulanmamın nedeni bütün buradaki hatıraları annemlerden hep dinledim. Burada nasıl mücadele etmişler, nasıl baskına uğramışlar ve bu baskından nasıl kurtulmuşlar. Onun için çok duygulandım. Duygulanarak da şeyimi okurken de bayağı böyle duygulanarak okudum. Yani bilmiyorum ama hakikaten bunları böyle yaşattıkları için herkese, çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık bu kahramanları herkesin tanıması lazım“ dedi.

Gelecek nesillere Makbule Efe’yi ve onun mücadelesini anlatmak en büyük vazifemiz

Makbule Efe’nin onurlu mücadelesinin geleceğe ışık tutması gerektiğini ve geçmişimizde var olan kahramanlıkları geleceğe taşıyarak örnek olmasını arzuladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Gördesli Şehit Makbule Sındırgı’nın Eğridere mahallesinde kocayayla dediğimiz mevkide 1922 yılında şehit düşmüş bir kadın. Ve bu kadın öyle bir kadın ki 2 yıllık evliyken eşi ile birlikte İbrahim Ethem Akıncının komutasındaki ordulara katılmış ve Yunan işgalinden bu ortamı temizleyebilmek onun için can verme pahasına bu dağlara gelmiş. Ve 2010’lu yıllarda mezarı burada bulundu. Bu yıl şehit Makbule Efe’nin şehadetinin 100. Yıl dönümü ve bu yılı biz Gördes, Demirci ve Sındırgı olarak birlikte anıyoruz. Çünkü gelecek nesillere Makbule Efe’yi ve onun mücadelesini anlatmak bizim en büyük vazifemiz” dedi.

Program sonunda lokma hayrı gerçekleştirildi.

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