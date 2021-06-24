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MSB’den Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Haberde İnsan 24.06.2021, 12:57
MSB’den Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesapları üzerinden 1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşıldı. Tarihi fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, “1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar. Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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