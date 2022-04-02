MSB muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, muharip uçaklarının uçuş öncesi kontrol görüntüleri ve eğitim uçuşu yer aldı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videoda şu not yer aldı:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.”