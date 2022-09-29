Motosikletli kurye otomobili ayağı ile 300 metre itti

Eskişehir’de akan trafikte bozulan otomobili, motosikletli bir kurye ayağı ile iterek hareket ettirdi. İlginç yardım bir başka sürücü tarafından fotoğraflandı.

Odunpazarı ilçesi Seyitgazi Caddesi’nde akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Akan trafikte bozulan kırmızı renkte bir otomobil hareketsiz kaldı. Arabayı uygun bir noktaya çekmek isteyen çaresiz sürücünün yardımına, motosikletli kurye koştu. Oradan geçen kurye, aracın arkasına geçip sağ ayağını otomobilin sol tamponuna koyarak onu itti. Yardımsever kurye cadde boyunca yaklaşık 300 metre aracı itti. Kuryenin otomobile ayağıyla olan yardımı bir başka sürücü tarafından fotoğraflandı.