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Motosikletli jokey adayı

Bursa’da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden sürücü, görenleri gülümsetti. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Haberde İnsan 27.05.2022, 11:47
Motosikletli jokey adayı

Bursa’da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden sürücü, görenleri gülümsetti. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa’da şehrin en işlek caddelerinden biri olan İzmir yolunda, motosikleti üzerinde seyreden bir vatandaş hızlanırken şekilden şekle girdi. İlk bakıldığında ne yaptığı anlaşılmayan sürücünün, daha sonra hareketlerinin jokeylerle aynı olduğu fark edildi. Motosikleti at zanneden şahsı gören diğer vatandaşların yüzünde tebessüm belirirken, ’altındaki motosikleti at zannediyor’ esprileri yapıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda da yine başka bir vatandaşın jokey gibi motosikleti kullanması kameralara yansımıştı.

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