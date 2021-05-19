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Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs’ta Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeline ziyaret

Artvin’de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenledikleri kortejle Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti.

Haberde İnsan 19.05.2021, 13:35
Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs’ta Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeline ziyaret

Artvin’de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenledikleri kortejle Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti.

Motosiklet Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi. Çayağzı Mahallesi’nde bir araya gelen grup, motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile kornolar eşliğinde şehir turu attı. Yaklaşık 100 motorcu daha sonra Artvin Atatepe’de bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek fotoğraf çekindi.
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