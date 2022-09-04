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Motosiklet sürücüsünün yılan ile imtihanı

Şanlıurfa’da yolda durup videosunu çekmek istediği yılan motosikletine giren sürücü, yılanı çıkartmak için büyük uğraş verdi.

Haberde İnsan 04.09.2022, 13:22
Motosiklet sürücüsünün yılan ile imtihanı

Şanlıurfa’da yolda durup videosunu çekmek istediği yılan motosikletine giren sürücü, yılanı çıkartmak için büyük uğraş verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Zahit Kaya, yol üstünde bir yılan gördü. Motosikletini park eden sürücü, cep telefonunu çıkarıp yılanın videosunu çekmeye başladı. Zahit Kaya’yı görüp korkan yılan, sürüklenerek park halindeki motosikletin içerisine girdi.

Motosikletin parçalarını söküp yılanı çıkartmaya çalıştılar

Motosikletin gövde ile koltuk kısmının arasına giren yılanı çıkartamayan sürücü, yoldan geçenlerden yardım istedi. Pense ve tornavida getiren vatandaşlar, motosikletin koltuğunu yerinden söktü. Pense ile kuyruğundan yakalanan yılan, büyük uğraşlar sonucu çıkartıldı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen yılan, daha sonra arazide gözden kayboldu.

Sürücünün yılan ile imtihanı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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