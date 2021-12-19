banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

“Motivasyon Tırı” Ankara’da ilkokul öğrencileriyle buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ Ankara’nın Altındağ ilçesinde ilkokullu öğrencilerle buluştu. Motivasyon Tırı’nda gönüllerince eğlenme imkanı bulan minik öğrenciler, yeni deneyimler de kazandı.

Haberde İnsan 19.12.2021, 14:03
“Motivasyon Tırı” Ankara’da ilkokul öğrencileriyle buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ Ankara’nın Altındağ ilçesinde ilkokullu öğrencilerle buluştu. Motivasyon Tırı’nda gönüllerince eğlenme imkanı bulan minik öğrenciler, yeni deneyimler de kazandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in öncülüğü ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ’Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetiyle ilkokul öğrencilerine motivasyon vermek üzere Altındağ’a bağlı Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu’na geldi.

Hedefi Türkiye’deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı’nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, puzzle ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan etkinlik, öğrenciler ile öğretmenlerinin beğenisini kazandı. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, 20 yıldır dezavantajlı çocuklar için gönüllü eğitimler verdiğini, bu süreçte Motivasyon Tırı projesinin ortaya çıktığını söyledi. Armağan, “Kütahya’dan başladığımız yolculukla bugün Ankara’da 5’inci ilimiz ama 23’üncü okulumuz. Dezavantajlı çocuklarımız, 5 bini aşkın çocuğumuza ulaştık bu proje kapsamında. Amacımız bu projede ilk önce çocuklarla karşı tarafla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini ve hayallerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Sürprizlerimiz var tırımızın içerisinde, balonlarla karşılıyoruz. En son pamuk şekerlerle onları uğurluyoruz ve bir kalemlik sürprizimiz var” diyerek çalışmadaki amaçlarını anlattı.

“Hayalimiz Türkiye’nin 81 ilinde çocuklarımızı Motivasyon Tırı’yla buluşturmak”

Motivasyon Tırı’nın ne olduğunu anlatan Armağan, eğitimi hareketli duruma getirdiklerini belirterek, “Biz eğitimi hareketli duruma getirdik yani çocukları sınıftan alıp bir tırın içinde, farklı bir ortamda, yeni bir heyecanla ve geleceklerine enerjiyle ama inançla ve öncelikle ülkelerine, ailelerine hayırlı bir evlat olmak adına onlara gönlümüzden geçen güzel düşünceleri aktarıyoruz ve Motivasyon Tırı yollarda olmaya devam edecek. Motivasyon Tırı projesi 2020 yılında temelleri atıldı ama 2021 Nisan’da başladık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde yaklaşık 8 ayda Kütahya’da 18, 19 tane köy okulu, sonra Denizli, Uşak, İstanbul ve bugün Ankara’dayız ve Motivasyon Tırı yeni şehirlerle devam edecek” sözlerine yer verdi.

Armağan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Motivasyon Tırı’nda öncelikle hayalimiz Türkiye’nin 81 ilinde Motivasyon Tırı’yla çocuklarımızı buluşturmak. Daha sonra büyük bir hayalimiz var. Ülkemizi temsil etmek adına bu Motivasyon Tırı’nı biz yurt dışına çıkarmak istiyoruz. Dünyadaki bütün çocuklarla Motivasyon Tırı’nı buluşturmak istiyoruz."

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen ’Motivasyon Tırı’nın öğrencilere verdiği motivasyon eğitimine öğretmenler de eşlik etti. Çocukların doyasıya eğlendiği Motivasyon Tırı, il il dolaşmaya ve çocuklara motivasyon sağlamaya devam ediyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8