“Motivasyon Tırı” Ankara’da ilkokul öğrencileriyle buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ Ankara’nın Altındağ ilçesinde ilkokullu öğrencilerle buluştu. Motivasyon Tırı’nda gönüllerince eğlenme imkanı bulan minik öğrenciler, yeni deneyimler de kazandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in öncülüğü ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ’Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetiyle ilkokul öğrencilerine motivasyon vermek üzere Altındağ’a bağlı Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu’na geldi.

Hedefi Türkiye’deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı’nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, puzzle ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan etkinlik, öğrenciler ile öğretmenlerinin beğenisini kazandı. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, 20 yıldır dezavantajlı çocuklar için gönüllü eğitimler verdiğini, bu süreçte Motivasyon Tırı projesinin ortaya çıktığını söyledi. Armağan, “Kütahya’dan başladığımız yolculukla bugün Ankara’da 5’inci ilimiz ama 23’üncü okulumuz. Dezavantajlı çocuklarımız, 5 bini aşkın çocuğumuza ulaştık bu proje kapsamında. Amacımız bu projede ilk önce çocuklarla karşı tarafla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini ve hayallerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Sürprizlerimiz var tırımızın içerisinde, balonlarla karşılıyoruz. En son pamuk şekerlerle onları uğurluyoruz ve bir kalemlik sürprizimiz var” diyerek çalışmadaki amaçlarını anlattı.

“Hayalimiz Türkiye’nin 81 ilinde çocuklarımızı Motivasyon Tırı’yla buluşturmak”

Motivasyon Tırı’nın ne olduğunu anlatan Armağan, eğitimi hareketli duruma getirdiklerini belirterek, “Biz eğitimi hareketli duruma getirdik yani çocukları sınıftan alıp bir tırın içinde, farklı bir ortamda, yeni bir heyecanla ve geleceklerine enerjiyle ama inançla ve öncelikle ülkelerine, ailelerine hayırlı bir evlat olmak adına onlara gönlümüzden geçen güzel düşünceleri aktarıyoruz ve Motivasyon Tırı yollarda olmaya devam edecek. Motivasyon Tırı projesi 2020 yılında temelleri atıldı ama 2021 Nisan’da başladık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde yaklaşık 8 ayda Kütahya’da 18, 19 tane köy okulu, sonra Denizli, Uşak, İstanbul ve bugün Ankara’dayız ve Motivasyon Tırı yeni şehirlerle devam edecek” sözlerine yer verdi.

Armağan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Motivasyon Tırı’nda öncelikle hayalimiz Türkiye’nin 81 ilinde Motivasyon Tırı’yla çocuklarımızı buluşturmak. Daha sonra büyük bir hayalimiz var. Ülkemizi temsil etmek adına bu Motivasyon Tırı’nı biz yurt dışına çıkarmak istiyoruz. Dünyadaki bütün çocuklarla Motivasyon Tırı’nı buluşturmak istiyoruz."

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen ’Motivasyon Tırı’nın öğrencilere verdiği motivasyon eğitimine öğretmenler de eşlik etti. Çocukların doyasıya eğlendiği Motivasyon Tırı, il il dolaşmaya ve çocuklara motivasyon sağlamaya devam ediyor.