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Molozlar arasından Türk bayrağını çıkardı, görenlerin içini ısıttı

Elazığ’da deprem sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bir işçinin fark edip kepçe yardımı ile Türk bayrağını enkaz alanından alması dikkat çekti.

Haberde İnsan 07.06.2022, 11:11
Molozlar arasından Türk bayrağını çıkardı, görenlerin içini ısıttı

Elazığ’da deprem sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bir işçinin fark edip kepçe yardımı ile Türk bayrağını enkaz alanından alması dikkat çekti.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kent genelinde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Kent merkezinde yıkımı yapılan bir apartmanın iç duvarına Türk bayrağının asılı olduğunu gören işçi, iş makinesinin kepçesi ile yukarı çıkarak bayrağı aldı. Çalışan işçinin bu görüntülerini gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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