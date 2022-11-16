Moldovyalı Cristina Müslüman olarak Fatma ismini aldı

Yalova’da yaşayan Moldovya vatandaşı Cristina Zoia, Yalova İl Müftülüğü’nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Yalova İl Müftülüğü’ne başvuran Moldovya vatandaşı Cristina Zoia için ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İslam dini hakkında bilgiler vererek, Müslümanlığı seçen Cristina Zoia’nın İslam dinini en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu. Yılmaztürk, “Moldovya vatandaşı Cristina Zoia kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz” dedi.

Merasim, Zoia’nın Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi. Müslüman olarak Fatma ismini alan Cristina Zoia’yı tebrik eden Yılmaztürk, kendisine Kur’an-ı Kerim meali ile dini kitaplar hediye etti.