banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Ali Erbil Nasıl geçindiğini canlı yayında anlattı
Mehmet Ali Erbil Nasıl geçindiğini canlı yayında anlattı
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Apple, otomobil üretecek
Apple, otomobil üretecek
Her taşın altından o çıkıyor!
Her taşın altından o çıkıyor!

Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi

Antalya’dan Adana’ya giderken otobüs molasında kedisi kaybolan şahıs, kedisinin Gazipaşa ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine 400 kilometre yol kat ederek geri geldi. Hayvansever adam elinde fotoğrafla sokak sokak kedisini arıyor.

Haberde İnsan 22.12.2020, 14:18
3
Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi

Antalya’dan Adana’ya giderken otobüs molasında kedisi kaybolan şahıs, kedisinin Gazipaşa ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine 400 kilometre yol kat ederek geri geldi. Hayvansever adam elinde fotoğrafla sokak sokak kedisini arıyor.

Kemer ilçesinde ikamet eden ve eşiyle birlikte ailesini ziyaret etmek üzere otobüsle Adana’ya giden Baki Erdemir, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mola verdi. Mola yerinde, yanlarında bulunan 1.5 yaşındaki kedileri Corli’yi dinlenmesi için serbest bırakan Erdemir, kedisini bir daha bulamadı. Otobüsünün hareket etmesi üzerine ilçeden ayrılan Erdemir, kedisini kaybettiği Gazipaşa’da sosyal medya üzerinden ilanlar vererek kedisine ulaşmaya çalıştı.

Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana kedisinden haber alamayan Erdemir’e dün umut verici bir mesaj geldi. Verdiği ilanı gören cami imamı Abdulkazım İnan, Erdemir’i arayarak, kedisini evinin önünde gördüğünü söyledi. Kendisini arayarak kedisini gördüğünü söyleyen cami imamıyla buluşan Erdemir, kedisinin görüldüğü bölgede gün boyu aramalar yaptı.

Sokak sokak kedisini arıyor

Cami İmamı İnan, siyah renkli, boynunda mavi tasması bulunan kediyi gördüğünü, hatta evine aldığını belirterek, “2 gün önce sağlık ocağımızın orada siyah bir kedi boynunda tasması vardı. Kendimiz sevelim dedik. Çok cana yakın olduğu için sevdik. Daha sonra eve getireyim dedim. Tasmasına baktım telefon numarası var mı, sahibine ulaştırırız diye. Lakin tasmasında bir numara yoktu. Kendi yavru kedilerimiz de var. Bu kediden korktukları için arkadaşın kedisini bırakmak zorunda kaldık. Akabinde arkadaşın ilanını gördük Gazipaşa Yayla ve Doğa Severler paylaşımında. Arkadaşımıza ulaştık, böyle bir kedinin olduğunu burada olduğunu beyan ettik. Daha sonra kendileri buraya geldi. Kendileri ile görüştük, anlattık. İnşallah bulunur diye umut ediyorum. Gazipaşa halkımıza buradan duyuruyoruz. Gören duyan ona bakmaya çalışan kişiler sahibi de onu arıyor. Onu özlemiş Allah tez zamanda onu kavuşturur diye buradan sizler aracılığı ile duyuruyoruz” dedi.

Kedisinin en son göründüğü bölgede aramalarını sürdüren Erdemir, bir ara kedisine benzeyen siyah renkli bir kedi görünce heyecanlandı ancak gördüğü kedinin kendi kedisi olmadığını anlayınca hayal kırıklığına uğradı.

Mola yerinde serbest bıraktık kaybettik

Olay anını anlatan Erdemir, “Kemer’den yıllık izine çıktığımda kedimle birlikte Adana’ya seyahat ediyordum. Yaklaşık 7.5 saatlik bir yolculuk sonunda mola verdi otobüs. Hani kedim hava alsın tuvaletini yapsın diye dışarı çıkardığımda tasmasından sıyrılıp orada kaçtı. Bir gün sonrasında Adana’ya vardığımda sosyal medya hesabından Gazipaşa Yayla ve Doğa Severler Sayfasına ilan verdim. O ilan sonucunda kedimin Gazipaşa merkezde, Merkez Sağlık Ocağı civarında olduğunu söyleyen bir Cami imamımız denk geldi. Onunla tanıştık. Bugünde Gazipaşa’dayım, kaybolan kedimi arıyorum. Adana’dan geldim. Vermiş olduğum ilandan sonra Cami İmamı Abdül Kazım İnan hocamız ilanımı görmüş. Hatta cumartesi günü akşam burada sağlık ocağının etrafında evinin karşısında olduğu için sevmiş. Tasmasını görmüş zilini görmüş. Hatta numara falan ulaşabileceğim bir yer var mı diye kontrol etmiş. Bir şey bulamadığı için yakın çevrelerde bir evin evcil hayvanı diye düşünerekten almamış. O vesile ile cumartesi o görüyor pazar günü ilanımı görüyor yazıyor. O vesile ile tanıştık bugünde Gazipaşa’ya geldim. Sağlık ocağının etrafında kedimi arıyorum” diye konuştu.

Corli adını verdikleri kedinin doğduğundan beri yanlarında olduğunu ve özellikle eşi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdemir, “Kedi de bir canlı. Doğduğu günden itibaren kedi yanımızdaydı. Eşim olsun, ben olayım 1.5 yıldır yanımızda, bir parçamız gibiydi. Özellikle eşim için çok değerliydi. Kedisinden ayrıldığı günden beri sürekli ağlıyor. Sokak sokak, dükkanlar, eczanelere, diğer çevre yerlere soruyorum. Eğer gördüklerinde vermiş olduğum ilandan bana ulaşmalarını söylüyorum. Sağ olsun çevre esnafı da baya duyarlı hepsi de olumlu tepki verdi. Güzel karşılandı. İnşallah bulunur” dedi.

Kedisinin fotoğrafını gösteren Erdemir, şunları söyledi:

“Kedim ekranda göründüğü gibi siyah, parlak renkli, bal sarısı gözlerine sahip. 1.5 yaşında boynunda lacivert, üzerinde renkli kalp deseni olan zilli bir tasmaya sahip. Çok cana yakın sevecen bir yapıya sahiptir. Çağırdığınızda direk yanınıza gelir. İsmi de Çörnli. Bulanların veya görenlerin insanlık namına bana ulaşmaları iletişime geçmelerini rica ediyorum.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11