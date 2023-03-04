Moğollar ve güvenlik korucuları depremzedeler için otağı çadırı kuruyor

Adıyaman’da Moğollar tarafından otağı çadırları depremden etkilenen gençlerin rehabilite edilmesinde kullanılmak için kuruluyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKA-DER) ile Moğolistan’da bulunan One Team organizasyonunun işbirliğinde Adıyaman’a 40 adet otağı çadırı getirildi. İçerisinde 12 kişinin barınabileceği otağılar ilk etapta depremzede aileler için düşünüldü. Ancak otağı çadırlarının büyük olması nedeniyle bunları sosyal etkinlikler için kullanılmasına karar verildi.

Adıyaman Alidağı mesire alanına kurulan otağılar önümüzdeki günlerde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 40 adet otağı çadırı Siirt ve Ağrı’dan gelen güvenlik korucuları tarafından kuruluyor. Depremzede gençler bu otağılar da rehabilite edilecek.

Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, “Depremzede kardeşlerimizle bir arada olmak için, onların acılarını paylaşmak için burada olmak istedik. 4-5 gündür buradayız. İnsanların acılarının ne denli yoğun, çok büyük olduğunu görebilme imkanı bulduk. İnşallah bu acıları hep birlikte saracağız ve depremzede kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Bizler burada Moğalistan’da bulunan One Team Organizasyonu ile Türkiye’ye 40 otağı çadırı getirdik. Adıyaman merkezde bu otağı çadırlarını kuruyoruz. Burada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı güvenlik kurucusu arkadaşlarımız çadırları kurmamızda bize yardımcı oluyorlar. Buradaki otağı çadırları depremzede genç kardeşlerimizin rehabilite edilmesi için özel olarak kullanılacak. Burada etkinlikler düzenlenecek. Ben ülkemizin tekrar başı sağ olsun diyorum “ dedi.

One Team Organizasyon Gönüllü Lkhagvasuren Ankhtsetseg ise, Türk halkının yanında olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “Geçmiş olsun Türkiye, biz hep beraberiz. Hep birlikte bu zor günleri geçireceğiz” dedi.

(AHM-SD-