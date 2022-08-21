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Modifiye tutkunları Otofest’te buluştu

Tokat’ta modifiye tutkunlarının bir araya geldiği Otofest etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Haberde İnsan 21.08.2022, 13:25
Modifiye tutkunları Otofest’te buluştu

Tokat’ta modifiye tutkunlarının bir araya geldiği Otofest etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Tokat Belediyesinin destekleri ile Tokat Otomobil Sporları Derneği tarafından düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Eski Tokat Hava Limanı pistinde düzenlenen Otofest etkinliğine 42 ilden yüzlerce araç katıldı. Ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle dizayn edilen otomobiller dikkat çekti. Yüksek ses sistemleri ile donatılan araçların önüne oturarak müzik keyfi yapanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Trafiğe kapalı alanda drift yapan araçlar lastik yaktı. Etkinlikte desibel, araç basıklık, nostalji ve klasik araç şovu yapıldı.

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