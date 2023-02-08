Mobil mutfak tırı, Adıyaman’da depremzedelere sıcak yemek vermeye başladı

Ordu’dan Adıyaman’a hareket eden mobil mutfak tırı, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla birçok iş makinesi ve ekipman ile deprem bölgelerine gönderilen ekipler, yaraları sarmaya devam ediyor. Bir yandan arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer yandan da deprem bölgelerine gönderilen mobil mutfak tırı ile depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Depremin ilk gününde en çok hasar alan şehirlerden biri olan Adıyaman’a yönlendirilen ve deprem bölgesine konuşlandırılan 5 bin kapasiteli mobil mutfak tırı, depremzedelere ve zorlu şartlar altında çalışan ekiplere sıcak yemek vermeye başladı.