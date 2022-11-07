Mobil koruma ekipleri, risk gurubundaki çocukları okula kazandırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, 3 ayda risk gurubundaki 66 çocuğun okula devamını sağlayarak çocuk işçiliğinin önüne geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının illerde oluşturduğu çocuk koruma mobil ekipleri; il, ilçe ve köylerde çocukların eğitimi için görev yapıyor. Mobil ekipler, risk grubundaki ailelerin çocuklarının okullarına devam etmesi ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek için öğretmen ve okul müdürleri, muhtarlar ile görüşüyor. Risk grubunda olan ailelerin tespitinden sonra aileler ile iletişime geçilerek çeşitli destekler sağlanıyor.

Çocuk koruma mobil ekipleri, onlarca köyde aileleri ziyaret ederek çocukların eğitimine devam etmesini sağladı. Adıyaman genelinde ekipler tarafından ağustos, eylül ve ekim ayında toplam 66 çocuğun eğitime devam etmesi sağlandı.

Mobil ekiplerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili konuşan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Nergiz, “Üç grup mobil ekibimiz var. Bu gruplardan biri merkezde mobil okul ekibimiz. Okullara giderek risk grubundaki çocuklarımızı tespit ediyor. Risk grubundaki çocuklar, parçalanmış aile çocukları tespit ederek yine aileleri ve okuldaki öğretmen ve müdürlerle iletişime geçerek çalışmalar yapıyor. Diğer bir grubumuz ise yine merkezde sokak çocukları için kurulan mobil sokak çocukları ekibimiz. Bunlar da haftanın belirli günleri zabıta ve polisle sokakta çalıştırılan çocukları tespit ederek bunların okula devamları konusunda çalışarak önlem alıyor. Köylerde olan mobil kırsal ekibimiz ise köy muhtarlarımızla, yine okul müdürleri ve öğretmenler ile ön görüşmeler yaparak risk altındaki, parçalanmış aile çocuklarını tespit ederek bunlara okula devam konusunda yardımcı oluyor. Kurum olarak ailelere her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

Eşi öldükten sonra çocuklarının okula devam konusunda sıkıntı çektiğini dile getiren Hatice Varhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.