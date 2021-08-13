Misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız Sakarya’da kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan aile kaçırılabilme ihtimaline karşı kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Damla Yılmazer isimli kız çocuğu Ankara’dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet oturan dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan Yılmazer, dün akşam saat 18.00’dan sonra ortadan kayboldu. Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Camii civarlarında görüldüğü ihbarı alınan Yılmazer, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından aranıyor.