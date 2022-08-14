Misafir odasını atölyeye çevirdi

Kahramanmaraş’ta ev hanımı Gülsüm Kuzu, atölyeye çevirdiği evinin misafir odasında örgü çanta üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Gülsüm Kuzu, pandemi döneminde bir arkadaşından gördüğü örgü çanta işine başladı. Aldığı iplerle birbirinden farklı örgüler yapmaya başlayan Kuzu, 3 çocuğu olmasına rağmen işini büyüterek evinin misafir odasını atölye haline getirdi. "Bu iş benim ruhumu dinlendirip, daha iyi olmamı hissettiriyor" diyen Kuzu, “Pandemide malum hepimiz evlere kapandık. Ne yapsak diye düşünürken örmek istedik. Hem para kazanmak için hem de ruhen de çok sıkıldığımızı düşündük. Bir misafirliğe gittik ve onların ördüğünü görünce ben de heveslendim. Birkaç arkadaş istedi onlara yaptım ve çok talep olunca örüp satmak istedim. 3 çocuğum var ve buna rağmen bırakmadım. Daha sonra siparişler çoğaldı ve evimizin misafir odasını atölye haline getirdim. Küçük dolabımı ip ve malzeme ile doldurdum. Çantanın büyük ve küçüklüğüne bağlı 2 günde bitebiliyor. Ördüğüm çantaları kendi imkanlarımla satıyorum. Aile bütçemize katkı sağlıyorum. Çantaları 500 ile bin 500 lira arasında satıyorum” şeklinde konuştu.