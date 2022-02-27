Miraç Kandilinde camiler dolup taştı

KOCAELİ(İHA) – Miraç Kandili’nde Kocaelili vatandaşlar camilere akın etti.

Kocaelili vatandaşlar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazından sonra Fevziye ve Yeni Cuma Camine akın etti. Miraç Kandilinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Vatandaşlar avuçlarını semaya açarak birlikte dua etti.

Okunan Mevlid-i Şerifin ardından hep birlikte yatsı namazı kılındı.