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Miraç Kandilinde camiler dolup taştı
KOCAELİ(İHA) – Miraç Kandili’nde Kocaelili vatandaşlar camilere akın etti.
Haberde İnsan 27.02.2022, 22:30
KOCAELİ(İHA) – Miraç Kandili’nde Kocaelili vatandaşlar camilere akın etti.
Kocaelili vatandaşlar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazından sonra Fevziye ve Yeni Cuma Camine akın etti. Miraç Kandilinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Vatandaşlar avuçlarını semaya açarak birlikte dua etti.
Okunan Mevlid-i Şerifin ardından hep birlikte yatsı namazı kılındı.